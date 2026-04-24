La droga veniva smerciata sull' auto a noleggio la Polizia stoppa la consegna e arresta un 43enne

Pochi giorni fa, gli agenti del commissariato di Cesena hanno fermato un’auto a noleggio durante una consegna sospetta. A bordo dell’auto, hanno trovato e arrestato un uomo di 43 anni, cittadino albanese e residente in provincia. L’uomo è stato fermato con l’accusa di spaccio di cocaina, e la polizia ha sequestrato la droga durante le operazioni.

Pochi giorni fa i poliziotti del commissariato di Cesena hanno arrestato un cittadino albanese di 43 anni residente a Mercato Saraceno, con l’accusa di spaccio di cocaina. L'uomo è stato intercettato a seguito di un’attenta ma discreta attività di osservazione, grazie alla quale gli inquirenti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Sorpresi con la droga in auto in autostrada: la polizia arresta giovane pusher e denuncia un minorenneLa polizia ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato a piede libero un minorenne per... Oltre 5 chili di droga nel cruscotto dell'auto e 27 mila euro nascosti in casa: la polizia arresta due pusherLa polizia ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Roma, maxi blitz: 13 arresti, c'è anche ex banda Magliana Pernasetti; Droga a Roma, 13 arresti: c'è anche ex della Banda della Magliana; Blitz antidroga con 13 arresti, torna in carcere un ex componente della banda della Magliana. Fermati due spacciatori trovati in possesso di droga e contantiArezzo, 4 marzo 2026 – Due arresti da parte delle volanti della Polizia di Stato: fermata l'attività di due spacciatori trovati in possesso di droga e contanti. Nei giorni scorsi e nell'ambito ... lanazione.it È la foto di una famiglia ecuadoriana separata dalla famigerata #Ice, la polizia americana anti-migranti, a vincere l'ambìto premio del World Press Photo 2026. Lo scatto è della fotografa statunitense Carol Guzy - dell'agenzia di stampa Zuma - che immortalare i facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com