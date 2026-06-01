Talenti Festival 2026 torna domenica 7 giugno a Battipaglia

Il Talenti Festival 2026 si svolgerà domenica 7 giugno a Battipaglia, segnando la quinta edizione dell’evento. La manifestazione rappresenta una delle iniziative culturali più consolidate e riconoscibili nella regione campana.

La quinta edizione del Talenti Festival segna un nuovo capitolo per una delle realtà culturali più attive e riconoscibili del territorio campano. Un progetto che, anno dopo anno, ha saputo costruire un dialogo autentico con le nuove generazioni, trasformandosi in uno spazio di incontro tra arte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mactan Newtown Festival Night 2026

Notizie e thread social correlati

Salerno Letteratura 2026, dal 13 al 20 giugno torna il festival: omaggio ad Alfonso GattoDal 13 al 20 giugno si svolgerà a Salerno la quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, un festival dedicato alla promozione della scrittura e...

Taobuk 2026: a Taormina torna il festival, dal 18 al 22 giugno, con un’edizione dedicata alla ‘fiducia’Dal 18 al 22 giugno, Taormina ospiterà la sedicesima edizione di Taobuk, il festival internazionale dedicato ai libri e alla cultura.

Temi più discussi: Sessantotto Village, l'edizione 2026 al Parco Talenti; Rifondare il patto con i giovani talenti con più salario, benessere e fiducia; Festival International de Jazz de Montréal, dal 25 giugno al 4 luglio; Motor Valley Fest.

Musica, turismo e giovani talenti, ritorna il Viotti Festival Estate della Camerata Ducale dlvr.it/TSjryg @LaStampa x.com

Queenscliff Music Festival 2026 reddit

PAF 2026 – Il ricordo di un amoreTorna a Napoli il PAF – Polo delle Arti Festival, la kermesse culturale ideata e diretta da Gianfranco Gallo, che unisce scuola, musica, teatro e arti visive nel nome del turismo culturale e della val ... sciscianonotizie.it

Gianfranco Gallo celebra Pino Daniele con il PAF 2026: tre giorni di arte e giovani talenti a NapoliLa visione di Gianfranco Gallo torna a dare forma a Napoli come capitale della cultura giovane. Dal 27 al 29 maggio 2026, l’Istituto Palizzi ospita la nuova edizione del Polo delle Arti Festival, la k ... 361magazine.com