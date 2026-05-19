Salerno Letteratura 2026 dal 13 al 20 giugno torna il festival | omaggio ad Alfonso Gatto
Dal 13 al 20 giugno si svolgerà a Salerno la quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, un festival dedicato alla promozione della scrittura e della cultura. Quest'anno il tema centrale sarà “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi...”. La manifestazione prevede incontri con autori, presentazioni di libri e approfondimenti sulla produzione letteraria contemporanea. La rassegna sarà anche un omaggio a un noto poeta scomparso, con eventi dedicati alla sua memoria.
La quattordicesima edizione avrà come tema “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti” e porterà a Salerno grandi nomi della cultura italiana e internazionale Dal 13 al 20 giugno torna Salerno Letteratura, il festival culturale che anche quest’anno animerà i luoghi del centro storico di Salerno con incontri, lezioni, dialoghi, premi e appuntamenti dedicati alla letteratura, alla filosofia, alla politica, alla storia e al pensiero contemporaneo. La quattordicesima edizione sarà dedicata ad Alfonso Gatto, poeta salernitano al quale il festival rende omaggio scegliendo come titolo un suo verso: “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti”. 🔗 Leggi su Zon.it
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