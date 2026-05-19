Salerno Letteratura 2026 dal 13 al 20 giugno torna il festival | omaggio ad Alfonso Gatto

Dal 13 al 20 giugno si svolgerà a Salerno la quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, un festival dedicato alla promozione della scrittura e della cultura. Quest'anno il tema centrale sarà “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi...”. La manifestazione prevede incontri con autori, presentazioni di libri e approfondimenti sulla produzione letteraria contemporanea. La rassegna sarà anche un omaggio a un noto poeta scomparso, con eventi dedicati alla sua memoria.

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La quattordicesima edizione avrà come tema “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti” e porterà a Salerno grandi nomi della cultura italiana e internazionale Dal 13 al 20 giugno torna Salerno Letteratura, il festival culturale che anche quest’anno animerà i luoghi del centro storico di Salerno con incontri, lezioni, dialoghi, premi e appuntamenti dedicati alla letteratura, alla filosofia, alla politica, alla storia e al pensiero contemporaneo. La quattordicesima edizione sarà dedicata ad Alfonso Gatto, poeta salernitano al quale il festival rende omaggio scegliendo come titolo un suo verso: “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti”. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Letteratura 2026, dal 13 al 20 giugno torna il festival: omaggio ad Alfonso Gatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salerno Letteratura 2026: Gatto guida la resistenzaLa quattordicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno 2026, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario della... Un dialogo tra culture, musica e letteratura: torna il Festival Dal Missisipi al PoFedro Cooperativa torna ad arricchire la scena culturale piacentina con un ampio calendario di appuntamenti musicali e letterari che, da maggio ad... Al @SalonedelLibro oggi, 14 Maggio ore 14:30 Spazio Campania ANTEPRIMA di Salerno Letteratura 2026 con Marianna Aprile e Paolo Di Paolo Il cuore desto avrà parole. x.com SALERNO LETTERATURA 2026, GLI OSPITISpettacoli-Eventi: Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti Dal 13 al 20 giugno torna la 14esima edizione di Salerno Letteratura ... cilentonotizie.it Letteratura per ragazzi: a Salerno in mostra i classici storici del primo NovecentoUn confronto diretto tra due epoche della narrazione per l'infanzia è al centro dell'incontro in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 16:15, presso il Salone Bilotti dell'Archivio di Stato di Salern ... salernotoday.it