Tale e Quale Show non andrà più in onda il venerdì sera, spostandosi in un’altra serata. La decisione è stata presa per favorire la programmazione di Rai1 in quella fascia, anche se i dettagli ufficiali non sono stati ancora comunicati. La scelta comporta una modifica stabile al palinsesto del venerdì, che tradizionalmente vedeva il varietà condotto da Carlo Conti.

Se c’è una certezza nella televisione italiana dell’ultimo decennio, è che il venerdì sera autunnale appartiene a Carlo Conti. Con le sue parrucche, le canzoni intramontabili e quel clima da grande festa in famiglia, Tale e Quale Show è stato per anni una cassaforte blindata per gli ascolti tv di Rai1. Eppure, le logiche della programmazione televisiva moderna sanno essere spietate e persino i pilastri più solidi possono essere spostati. La notizia, riportata come anteprima dal giornalista Giuseppe Candela, è ormai nell’aria: il conduttore toscano si appresta a perdere la sua storica collocazione del venerdì per traslocare a metà settimana, più precisamente il mercoledì sera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tale e Quale Show si sposta, Carlo Conti perde il venerdì per favorire Rai1: il motivo

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