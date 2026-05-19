Tale e Quale Show Carlo Conti torna in autunno con un nuovo giurato
Tale e Quale Show tornerà in televisione nella prossima stagione autunnale, con una nuova edizione che andrà in onda il venerdì sera su Rai 1. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, continuerà a essere presente nel palinsesto televisivo, confermando il suo ruolo stabile nel prime time della rete. La produzione ha annunciato che al fianco del conduttore ci sarà un nuovo giurato, mentre le altre figure del cast rimangono in fase di conferma.
Tale e Quale Show si prepara a tornare nella prossima stagione televisiva confermando il suo spazio storico del venerdì sera su Rai 1. Nonostante i segnali di stanchezza avvertiti nell’ultima edizione, la tv di Stato non intende fare a meno del varietà condotto da Carlo Conti, ormai in onda dal 2012. La formula del programma non dovrebbe subire rivoluzioni ma qualche novità appare inevitabile. Dopo anni di equilibrio consolidato, infatti, la trasmissione dovrà fare i conti con l’uscita di Giorgio Panariello. Il comico toscano è destinato ad un nuovo percorso professionale a Mediaset, dove sarà impegnato in esclusiva per i prossimi anni. La nuova giuria di Tale e Quale Show 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
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