Tale e Quale Show Carlo Conti torna in autunno con un nuovo giurato

Tale e Quale Show tornerà in televisione nella prossima stagione autunnale, con una nuova edizione che andrà in onda il venerdì sera su Rai 1. La trasmissione, condotta da Carlo Conti, continuerà a essere presente nel palinsesto televisivo, confermando il suo ruolo stabile nel prime time della rete. La produzione ha annunciato che al fianco del conduttore ci sarà un nuovo giurato, mentre le altre figure del cast rimangono in fase di conferma.

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