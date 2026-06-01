RAI1 VUOLE CAMBIARE GIORNO A TALE E QUALE SHOW | LA NUOVA STRATEGIA
Rai1 ha annunciato che Tale e Quale Show tornerà in onda a settembre, senza pause estive. La trasmissione cambierà giorno di programmazione, con una giuria parzialmente rinnovata. La decisione riguarda esclusivamente la modifica della data di messa in onda, mentre la produzione continuerà normalmente. La trasmissione rimane confermata come appuntamento fisso nel palinsesto autunnale.
Nessuna pausa per Tale e Quale Show. Il talent di Carlo Conti tornerà puntuale a settembre con una giuria in parte rinnovata e un nuovo giorno di messa in onda. Non più il tradizionale venerdì sera ma il mercoledì sera, l’anello debole della settimana di Rai1 che quest’anno è stato in gran parte occupato da film e Morgane, poi declassata su Rai2. Tra i motivi c’era quello di tenere più bassa la rete ammiraglia per favorire la seconda rete con Stasera Tutto è Possibile, strategie non nuove in Rai e Mediaset ma ora si vuole cambiare. Rai1 si è spenta il mercoledì per favorire Rai2 (esempio Step) ma il crollo degli ascolti porterà a un cambio di strategia. 🔗 Leggi su Bubinoblog
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