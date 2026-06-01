Nessuna pausa per Tale e Quale Show. Il talent di Carlo Conti tornerà puntuale a settembre con una giuria in parte rinnovata e un nuovo giorno di messa in onda. Non più il tradizionale venerdì sera ma il mercoledì sera, l’anello debole della settimana di Rai1 che quest’anno è stato in gran parte occupato da film e Morgane, poi declassata su Rai2. Tra i motivi c’era quello di tenere più bassa la rete ammiraglia per favorire la seconda rete con Stasera Tutto è Possibile, strategie non nuove in Rai e Mediaset ma ora si vuole cambiare. Rai1 si è spenta il mercoledì per favorire Rai2 (esempio Step) ma il crollo degli ascolti porterà a un cambio di strategia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI1 VUOLE CAMBIARE GIORNO A TALE E QUALE SHOW: LA NUOVA STRATEGIA

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TALE E QUALE SHOW: CONTI TORNA IN AUTUNNO CON UNA GIURIA RINNOVATAIn autunno, il programma televisivo condotto da Carlo Conti tornerà in prima serata nel giorno di venerdì.

Tale e Quale Show, Carlo Conti torna in autunno con un nuovo giuratoTale e Quale Show tornerà in televisione nella prossima stagione autunnale, con una nuova edizione che andrà in onda il venerdì sera su Rai 1.

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