Tale e Quale Show 2026 cambia giorno | Il programma di Carlo Conti non andrà più in onda il venerdì sera

Tale e Quale Show cambierà giorno di programmazione a partire dall'autunno. Il programma di Carlo Conti, attualmente in onda il venerdì sera, potrebbe essere trasmesso il mercoledì su Rai1. La decisione riguarda il cambio di collocazione nel palinsesto della rete. La nuova programmazione entrerà in vigore con la stagione autunnale 2026. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul motivo dello spostamento.

Tale e Quale Show cambierà collocazione nel palinsesto di Rai1 a partire dal prossimo autunno. Il programma di Carlo Conti, infatti, potrebbe essere spostato al mercoledì e non più al venerdì sera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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