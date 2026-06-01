Il governo sta valutando di non prorogare il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza il 6 giugno, a causa degli alti costi. Nel frattempo, le recenti operazioni militari di Netanyahu in Libano rischiano di influenzare questa decisione, creando tensioni politiche e potenziali ripercussioni sul piano interno. La questione riguarda principalmente il mantenimento di una misura temporanea che, se non prorogata, potrebbe influenzare i prezzi e il mercato dei carburanti.

I nuovi attacchi di Benjamin Netanyahu in Libano rischiano di far saltare i piani del governo. Il 6 giugno, infatti, scade il taglio delle accise sui carburanti e Palazzo Chigi sta valutando se cancellare la misura, semplicemente non prorogandola, considerando gli alti costi. Una scommessa che si basa anche sul costante calo, negli ultimi giorni, delle quotazioni del petrolio e di conseguenza di benzina e diesel. Ma gli ultimi sviluppi in Medio Oriente cambiano la situazione, con gli attacchi israeliani e la risposta iraniana che ha deciso, per il momento, di interrompere i negoziati con gli Usa. La conseguenza è l’accelerazione del petrolio, cresciuto di oltre il 5,5% nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Taglio delle accise, il governo pensa di cancellarlo ma Netanyahu inguaia Meloni

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