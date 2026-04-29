Taglio delle accise in scadenza il piano del governo Meloni contro i rincari di benzina e diesel

Venerdì 1° maggio scadrà il taglio delle accise sui carburanti, misura introdotta per ridurre i costi di benzina e diesel. Il governo sta considerando una proroga dello sconto sulle componenti fiscali, con una durata probabile di circa 15 giorni, concentrandosi principalmente sul diesel. La decisione finale dovrebbe essere annunciata nelle prossime ore, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle modalità di intervento.

Venerdì 1° maggio scade il taglio delle accise sui carburanti. L'esecutivo sta valutando di prorogare lo sconto sulle componenti fiscali di diesel e benzina ma probabilmente avrà una durata ridotta - l'ipotesi è di 15 giorni - e si limiterà esclusivamente al diesel.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Benzina e diesel tornano a salire, il taglio delle accise del governo Meloni si rivela un flopSembra proprio che l’effetto del taglio delle accise deciso dal governo di Giorgia Meloni, che per le opposizioni è stato tardivo e fin troppo soft,...

Leggi anche: Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano Meloni

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: Ue sia coraggiosa; Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Decreto carburanti, via libera al taglio delle accise: governo tira dritto e ignora le critiche Ocse.

Taglio delle accise, si valuta una nuova proroga ma più breve: sconto più ampio per il dieselIl Governo valuta una proroga del taglio accise in scadenza il 1° maggio. Possibile durata ridotta e differenze tra benzina e diesel: tutte le ipotesi sul tavol ... motorbox.com

Decreto Benzina: perché la proroga taglio accise sul gasolio non bastaNuovo decreto benzina: come funziona la proroga del taglio sulle accise e cosa cambia per i prezzi del diesel. donnesulweb.it

Chiesto un taglio di 20 centesimi al litro per due mesi con uno stanziamento di 46 milioni: «Il Governo ha fatto la sua parte, ma nell’Isola non basta» - facebook.com facebook

Taglio accise carburanti, possibili 15 giorni di proroga e sconto per i redditi bassi x.com