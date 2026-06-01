La cantante ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo ritorno alla musica dopo un periodo di silenzio. Ha descritto il suo percorso di rinascita, sottolineando come le scelte personali abbiano influenzato la sua vita e la sua carriera. Ha condiviso il sentimento di continuare a scegliere se stessa, tra momenti di amore e riflessioni sul passato. La cantante ha anche menzionato il valore della pazienza nel suo percorso.

C’è un momento preciso nella vita in cui si smette di correre dietro alle cose e si comincia, finalmente, a guardarle. Succede quando il tempo smette di essere un avversario e diventa uno specchio. Quando i giorni non si contano più per ciò che manca, ma per ciò che resta. E forse è proprio lì che iniziano le storie più importanti. Non quelle fragorose, non quelle che fanno rumore, ma quelle che resistono. Per anni abbiamo imparato a conoscere Syria attraverso una voce che sembrava avere qualcosa di raro: la capacità di abitare le canzoni senza attraversarle soltanto. Una voce che non chiedeva mai il permesso di entrare nelle cose, ma ci entrava con una sincerità quasi disarmante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Syria, l’intervista alla cantante: “La storia più bella è quella che continua a sceglierti”

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Syria torna dopo 10 anni con La storia più bella: La musica vive una compulsività imbarazzante

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Syria torna con il singolo “La storia più bella”Da venerdì 22 maggio, Syria torna sulla scena musicale con il singolo intitolato “La storia più bella”.

Syria torna dopo 10 anni con “La storia più bella”: “La musica vive una compulsività imbarazzante. Ho ricevuto porte in faccia. Sanremo? Ci tornerei. I talent? Magari un anno Amici e un anno X Factor, il pubblico avrebbe il tempo di accogliere quello che viene proposto” – Intervista Dopo quasi dieci anni di assenza, l'artista torna nel mondo della musica con un nuovo progetto intitolato “La storia più bella”.

Argomenti più discussi: La nuova vita di Syria: Ora vivo in collina, alle 21 dormo. La musica? C'è sempre. De Martino rivoluzionerà Sanremo; Notizie dal mondo 1-6: L'Ucraina afferma che le truppe russe sono esauste; la Siria spera nel sostegno economico degli Stati Uniti.; Syria torna dopo 10 anni con La storia più bella: La musica vive una compulsività imbarazzante. ...; Syria torna dopo 10 anni con La storia più bella | La musica vive una compulsività imbarazzante Ho ricevuto porte in faccia Sanremo? Ci tornerei I talent? Magari un anno Amici e un anno X Factor il pubblico avrebbe il tempo di accogliere quello che viene pro.

Vero, ma e' anche vero che alla fine del 19 secolo nel posto chiamato palestina hanno iniziato a insediarsi gruppi sociali estranei a quelli che ci vivevano. Non esiste un popolo ciociaro ma se fantomatici discendenti dei Volsci si insediassero in massa in provi x.com

La nuova vita di Syria: Ora vivo in collina, alle 21 dormo. La musica? C'è sempre. De Martino rivoluzionerà SanremoHa vissuto l'arte nelle sue molteplici forme: dal teatro alla televisione, trovando nella musica la sua massima espressione: ora l'interprete pubblica un nuovo singolo dal titolo La storia più bella ... today.it