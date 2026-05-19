Syria torna con il singolo La storia più bella

Da venerdì 22 maggio, Syria torna sulla scena musicale con il singolo intitolato “La storia più bella”. La canzone è disponibile in radio e sulle piattaforme di streaming, pubblicata da FLUIDOSTUDIO con distribuzione Believe. Questa è la prima uscita dell’artista dopo un periodo di assenza e rappresenta un nuovo capitolo nella sua discografia. La pubblicazione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista e i distributori digitali.

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MILANO – , disponibile in radio e sulle piattaforme da venerdì 22 maggio per FLUIDOSTUDIO in distribuzione Believe. Dopo aver rotto il silenzio, che durava da quasi 10 anni, con il brano “Speranza” feat. Inoki (30 gennaio 2026, FLUIDOSTUDIO), prosegue con un brano che celebra l’amore nella sua forma più pura e necessaria, capace di raccontare il senso di appartenenza che nasce dai legami più profondi. “La storia più bella” parte da un momento di smarrimento — rotte dissonanti, giorni freddi, la nostalgia di chi si sente lontano — per approdare a una certezza assoluta: che tra tutte le storie possibili, quella vissuta con chi si ama è la più bella che ci sia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Syria torna con il singolo “La storia più bella” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Quando c'era Silvio - Dj Matrix, Matt Joe (official video) Sullo stesso argomento Valsa, la ‘bella’ torna nella storia gialloblùDomenica prossima la Valsa Group Modena volley si gioca alla bella la qualificazione ad una semifinale Playoff, a cui manca da quattro stagioni,... Torna a Umbertide “La vetrina più bella“UMBERTIDE - Seconda edizione per il concorso “La vetrina più bella“, organizzato dall’associazione Vivi Umbertide - Le vie del commercio. Syria torna con La storia più bella: il nuovo singolo che celebra l’amore dopo anni di silenzio. La confessioneba Domanipress Le mie priorità sono cambiateDopo aver attraversato il silenzio, la trasformazione personale e una lunga fase di ricerca artistica, Syria torna con il nuovo singolo La storia più bella, disponibile da venerdì 22 maggio in radio ... domanipress.it Syria canta Gabriella Ferri: a Roma arriva Perché non canti piùRoma, (askanews) – Cecilia Cipressi, in arte Syria, torna al grande pubblico con un concerto-tributo a Gabriella Ferri, una delle cantanti più amate di tutti i tempi, in uno spettacolo tra teatro e ... affaritaliani.it