sydney sweeney e scooter braun appuntamento romantico a new york

Un produttore musicale ha pubblicato su Instagram un video che mostra un appuntamento romantico con un'attrice. La coppia è stata vista insieme a New York, senza ulteriori dettagli sulla durata o sul luogo specifico dell'incontro. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali né altri elementi che confermino la natura della relazione. La pubblicazione si limita a mostrare il momento condiviso tra i due, senza commenti o contestualizzazioni aggiuntive.

Archiviata definitivamente l'esperienza con Euphoria, la serie tv che l'ha portata al successo e che si è conclusa poche ore fa con la messa in onda del gran finale, Sydney Sweeney è riuscita a ritagliarsi del tempo di qualità insieme al fidanzato Scooter Braun e a visitare per la prima volta uno dei luoghi più iconici di New York: Times Square. A più di un anno dal primo incontro, la storia d'amore tra Sydney Sweeney e Scooter Braun prosegue a gonfie vele e in queste ore, durante un soggiorno di coppia a New York, i due si sono concessi una serata da turisti, rigorosamente in incognito per non essere riconosciuti dai tanti fan dell'attrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Sydney Sweeney, Scooter Braun Make Romance Instagram Official | E! News

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