Recentemente si è discusso se l'attrice sia soggetta a censure o limitazioni nella sua attività pubblica. La questione riguarda il ruolo che il personal brand può esercitare sulla carriera di un'artista, una dinamica che sta attirando l'attenzione nel mondo dello spettacolo. La discussione si concentra su quanto possa influire l'immagine pubblica sulla libertà di espressione professionale di figure note.

Il personal brand ha un potere così forte sul lavoro di un’artista? A quanto pare sì, e io ammetto di non aspettarmelo minimamente. Negli ultimi giorni ha fatto discutere la notizia dell’uscita di scena di Sydney Sweeney dal montaggio finale di Il diavolo veste Prada 2. Una presenza prevista, seppur breve, che è stata eliminata in fase di post-produzione, e fin qui non ci sarebbe niente di male, capita spesso. Ufficialmente, una scelta creativa, dicono. Ufficiosamente, secondo varie ricostruzioni mediatiche, anche il riflesso di un contesto più complesso che riguarda l’immagine pubblica dell’attrice, ed è qui che sta il problema, a mio avviso.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sydney Sweeney è sotto censura?

Sydney Sweeney WON'T Say She's NOT Racist

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Diavolo Veste Prada 2: Sydney Sweeney esclusa dal progetto; Storia (e conseguenze) del male gaze, da Marilyn Monroe a Sydney Sweeney; Il cameo di Sydney Sweeney è stato tagliato da ‘Il diavolo veste Prada 2’; Il cameo di Sydney Sweeney ne Il Diavolo veste Prada 2 è stato tagliato? Cosa sappiamo.

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