Kim Novak ha commentato l’interpretazione di Sydney Sweeney, definendola completamente sbagliata. La relazione tra Novak e Sammy Davis Jr. rappresenta una storia di ribellione e di lotta contro gli stereotipi sociali degli anni Cinquanta in America. Novak ha espresso il suo disappunto riguardo alla rappresentazione dell’attrice e alla percezione pubblica di quel periodo.

Una storia di ribellione e distruzione dello stigma sociale che abitava l’America degli anni ‘50: questa è la relazione tra Kim Novak e Sammy Davis Jr. Il nuovo film che dovrà raccontare questa vicenda si chiama Scancalus!, nei panni di Novak ci sarà Sydney Sweeney. La diva statunitense è fortemente contraria a questa scelta Scandalous!è il nuovo film in fase di sviluppo che racconta una storia d’amore senza precedenti: quella tra l’attrice statunitense Kim Novak e il cantante Sammy Davis Jr. Ambientato negli anni ‘50, il progetto biopic dovrebbe ripercorre le difficoltà che i due amanti hanno riscontrato a causa delle forti tensioni razziali e sessiste dell’epoca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kim Novak su Sydney Sweeney: ‘Completamente sbagliata per interpretarmi’

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