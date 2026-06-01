Svajda si fa male Cobolli corre ad aiutarlo | fair play al Roland Garros

Durante gli ottavi di finale del Roland Garros, l’italiano Cobolli si è subito fermato per soccorrere l’avversario americano, caduto improvvisamente a terra. Cobolli si è avvicinato e ha offerto assistenza, dimostrando rispetto e fair play. La partita è proseguita dopo l’intervento, con il pubblico che ha applaudito l’atteggiamento sportivo di entrambi. Nessuna altra informazione sulla durata o il risultato del match è stata ancora resa nota.

(Adnkronos) – Fair play per Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro ha sfidato l'americano Svajda negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, in una partita caratterizzata da grande sportività. Durante il primo set c'è stato un momento di panico in campo, con Svajda che ha sbattuto contro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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