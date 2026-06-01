LIVE Cobolli-Svajda Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte che occasione per il romano!

Notizia in breve

Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con la presenza di Cobolli-Svajda, mentre si sta disputando il match tra Berrettini e Cerundolo, il terzo in programma alle 11. La partita si svolge nel quadro della fase principale della competizione, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La giornata prevede altri incontri di singolare e doppio, con le partite in corso e in programma nelle successive ore.