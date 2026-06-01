LIVE Cobolli-Svajda Roland Garros 2026 in DIRETTA | si parte che occasione per il romano!

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con la presenza di Cobolli-Svajda, mentre si sta disputando il match tra Berrettini e Cerundolo, il terzo in programma alle 11. La partita si svolge nel quadro della fase principale della competizione, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La giornata prevede altri incontri di singolare e doppio, con le partite in corso e in programma nelle successive ore.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Che scambio! Purtroppo altro gratuito di dritto di un romano molto teso, lo comprendiamo! 30-30 Primo gratuito del romano, con il dritto. 15-30 Servizio vincente. 0-30 La risposta di dritto sulla riga! 0-15 Di pochissimo out la sbracciata in cross di dritto di Svajda. Americano al servizio 11:08 Si gioca sul Philippe Chatrier, purtroppo il padre di Svajda è mancato a ottobre 2025, l’altro ieri era l’anniversario del decesso giunto causa tumore. Si è commosso quando ha vinto l’ultimo punto con Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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