Roland Garros oggi Cobolli-Svajda – Diretta

Oggi, al torneo di Roland Garros, Flavio Cobolli affronta Zachary Svajda negli ottavi di finale. La partita si gioca lunedì 1 giugno e viene trasmessa in diretta tv e streaming. Cobolli torna in campo dopo aver superato le fasi precedenti del torneo, con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nel torneo di Parigi. La sfida si svolge sulla terra battuta del torneo francese.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l'americano Zachary Svajda – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu e Tien, mentre Svajda ha superato Popyrin, Walton e Cerundolo. In. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Roland-Garros 2026 - Flavio Cobolli sul tabellone aperto: Non voglio pensare a questo

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