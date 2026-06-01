Supermercati aperti il 2 giugno 2026 | quali sono e come verificare gli orari per la Festa della Repubblica

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 2026 molti supermercati resteranno aperti, anche se gli orari potrebbero variare rispetto ai giorni normali. Per conoscere le aperture specifiche, è consigliabile consultare i siti web dei singoli punti vendita o contattare direttamente i negozi. Alcuni supermercati potrebbero adottare orari ridotti o chiudere del tutto, quindi è importante verificare in anticipo. La Festa della Repubblica quest'anno cade di lunedì, offrendo l’opportunità di pianificare acquisti senza affrettarsi.

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Roma, 2 giugno 2026 – La Festa della Repubblica del 2 giugno 2026 regala a molti italiani una giornata di meritato riposo, tra gite fuori porta, grigliate in giardino o semplicemente un po' di relax casalingo. Come spesso accade durante le festività nazionali, però, sorge il classico dilemma dell'ultimo minuto: “Ho dimenticato il carbone per il barbecue!” o “Il latte è finito, dove posso andare?”. A differenza del Primo Maggio, una ricorrenza tradizionalmente caratterizzata da saracinesche quasi totalmente abbassate nel rispetto della Festa dei Lavoratori, il 2 giugno mostra una GDO (Grande Distribuzione Organizzata) molto più flessibile e aperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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