Festa del 2 giugno 2026 quali sono i supermercati aperti in Italia?

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, molte catene di supermercati e centri commerciali in Italia saranno aperti. Le principali insegne hanno comunicato le aperture, con alcune che resteranno operative, mentre altre chiuderanno o adotteranno orari ridotti. La maggior parte dei punti vendita in città e periferia sarà aperta, anche se con orari differenti rispetto ai giorni normali. Le decisioni variano tra regione e catena, quindi si consiglia di verificare le aperture specifiche prima di pianificare gli acquisti.

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Sarà possibile fare la spesa, comprare le ultime cose per una giornata al mare o fare shopping nei centri commerciali in occasione della Festa della Repubblica del 2026? Come ogni anno il 2 giugno si festeggia il compleanno della Repubblica Italiana, ricordando la data in cui si è svolto il Referendum tra monarchia e repubblica ed è una festa nazionale.  Come ormai capita sempre più spesso, però, non tutte le attività sono chiuse in questo giorno festivo. I Centri Commerciali dovrebbero essere aperti sia con le aree dedicate alla ristorazione che con i negozi un po' in tutta Italia. Mentre per quanto riguarda i supermercati ogni azienda si organizza in modo diverso e spesso anche a livello locale, le singole strutture decidono in autonomia le aperture. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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