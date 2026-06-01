Supermercati aperti il 2 giugno 2026 | la lista dei centri commerciali attivi per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2026, alcuni supermercati resteranno aperti per la Festa della Repubblica. Tra i principali, ci saranno punti vendita di Conad, Carrefour, Lidl ed Esselunga. La lista include altri centri commerciali che manterranno l’attività, mentre molte catene potrebbero chiudere o ridurre gli orari. La decisione di aprire dipende dalle politiche aziendali e dalle normative locali. Non tutte le filiali saranno operative, quindi è consigliabile verificare gli orari specifici prima di pianificare acquisti.

Dalla Conad a Carrefour, passando per Lidl, Esselunga e le altre principali catene della grande distribuzione: ecco la lista dei supermercati che, martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, resteranno aperti con orari festivi o ridotti, mentre per alcuni punti vendita non si escludono chiusure o aperture variabili in base alle decisioni locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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