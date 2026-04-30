Supermercati aperti il 1 maggio 2026 | la lista dei centri commerciali attivi per la Festa dei Lavoratori

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1 maggio 2026, molti supermercati rimarranno aperti per la Festa dei Lavoratori. Tra i principali gruppi che hanno deciso di mantenere attivi i loro punti vendita ci sono grandi catene come Coop, Carrefour e Lidl. La lista completa dei supermercati aperti in questa giornata viene resa nota per consentire ai clienti di pianificare eventuali acquisti. Queste catene hanno comunicato le fasce orarie di apertura e eventuali variazioni rispetto ai giorni normali.

Dalla Coop passando per Carrefour e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita per la Festa dei Lavoratori del 1 maggio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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