Supermercati e centri commerciali attivi il 2 giugno a Milano e in Lombardia | la lista completa

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, alcuni supermercati e centri commerciali in Lombardia saranno aperti o con orari ridotti. La maggior parte dei negozi nel capoluogo e nella regione manterrà aperture parziali o complete, mentre altri potrebbero chiudere o limitare l’attività. La lista completa degli esercizi commerciali con orari modificati sarà disponibile presso le singole strutture o sui loro canali ufficiali. La maggior parte dei negozi seguirà orari speciali per la giornata di festa.

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In occasione della festività del 2 giugno 2026, alcuni supermercati resteranno aperti o con orari ridotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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