In Lombardia, alcuni supermercati rimarranno aperti il 1° maggio, Festa del Lavoro. Questa giornata, che celebra il mondo del lavoro, viene considerata di rilievo anche dal punto di vista civico. La scelta di aprire o meno i negozi durante questa festività varia tra le diverse catene e punti vendita della regione, con alcune attività che manterranno i servizi normalmente disponibili.

Il Primo Maggio è la Festa del Lavoro. Dal punto di vista civico, in una Repubblica fondata sul lavoro, è dunque una giornata importante quanto il Natale. Ma, ovviamente, moltissime persone devono prestare la propria opera, visti i tanti impieghi che garantiscono un servizio essenziale. E c’è chi vede i supermercati e la grande distribuzione come un’attività che offre la possibilità di effettuare la spesa o di usufruire dei punti di ristoro interni anche nei festivi, come già avviene la domenica. Quest’anno in particolare l’1 maggio cade di venerdì e dunque c’è anche la possibilità, per molti italiani, di partire per un week end prolungato, elemento che può aver inciso sulle scelte dei gestori della catene.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Supermercati aperti il 1° maggio in Lombardia: dove fare la spesa

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