Superlega si ammaina una delle bandiere in casa Sir | Russo saluta dopo sette anni
Roberto Russo lascia la squadra di pallavolo dopo sette anni. La decisione è stata confermata ufficialmente e il giocatore non farà parte del roster per la stagione 202627. La notizia era circolata già da tempo, ma ora è stata annunciata formalmente. Russo si separa dalla squadra che ha rappresentato per diversi anni, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.
La notizia era nell'aria già da un po' e oggi è stata resa ufficiale. Roberto Russo non farà parte del roster 202627 della Sir Susa Scai Perugia.L'addio si consuma dopo sette anni di permanenza e ben quindici trofei conquistati; la sua prossima destinazione sarà la Valsa Group Modena, dalla. 🔗 Leggi su Today.it
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