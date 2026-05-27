Superlega si ammaina una delle bandiere in casa Sir | Russo saluta dopo sette anni

Notizia in breve

Roberto Russo lascia la squadra di pallavolo dopo sette anni. La decisione è stata confermata ufficialmente e il giocatore non farà parte del roster per la stagione 202627. La notizia era circolata già da tempo, ma ora è stata annunciata formalmente. Russo si separa dalla squadra che ha rappresentato per diversi anni, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.