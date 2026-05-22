In Campania sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 21 maggio 2026 a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno – presso il “Bar Nazionale” in Via Magna Grecia, 140 – è stato centrato un “5” da 47.687,11 euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 22 maggio, sale a 168 milioni di euro. Rifiuti speciali sversati in terreni agricoli, 9 indagati tra Napoli e. Ieri in Campania: operaio travolto e ucciso sull’A1. Ragazzo morto per. Morto dopo aver mangiato il gelato, dopo l’autopsia analisi sui campioni. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SuperEnalotto, Campania ad un passo dal “6”: messo a segno un “5” da oltre 47mila

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 24/01/2026

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