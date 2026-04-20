SuperEnalotto festa in Campania | centrato un 5 da oltre 14mila euro

Nel concorso del SuperEnalotto di sabato 18 aprile 2026, in una regione del sud Italia è stato centrato un

Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di sabato 18 aprile 2026, è stato realizzato un “5” da 14.073,27 euro a Sant’Agnello, in provincia di Napoli, presso la Tabaccheria di “Giuseppina Gargiulo” in Via Nastro Azzurro, 23. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 aprile, sale a 152,6 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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