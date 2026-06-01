Nicolò Bulega ha vinto la 22ª gara consecutiva nella Superbike 2026, stabilendo un record. La vittoria lo porta a condividere il primo posto in classifica e alimenta la possibilità di passare in MotoGP. La gara si è svolta senza incidenti significativi, con Bulega che ha concluso davanti a tutti. La serie di vittorie ininterrotte prosegue da inizio stagione, portandolo a un passo dal primato assoluto.

Bulega, Bulega fortissimamente Bulega. Inutile girarci attorno. Quello che sta succedendo nel Mondiale superbike 2026 è qualcosa di raramente visto nel mondo del motorsport. Il pilota del team Ducati ufficiale, infatti, vince. Sempre. Inesorabilmente. Andando a riscrivere in ogni manche il libro dei record della categoria riservata alle moto derivate di serie. In questo campionato, dopotutto, ogni volta che ha preso parte ad una gara ha sempre vinto. Sempre. Australia, Portogallo, Olanda, Ungheria, Repubblica Ceca ed Aragon. 18 manche ed altrettanti successi. Non solo, andando a contare anche le ultime 4 della scorsa stagione, il pilota emiliano ha raggiunto la cifra record di 22 successi consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega vince la 22a gara di fila e si divide tra titolo e sogno MotoGP

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nicolò Bulega da record! Dominio in gara-1 al Balaton Park e 14° successo di fila in SuperbikeNicolò Bulega ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria consecutiva in Superbike, mantenendo il suo record di imbattibilità in questa stagione.

Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade MontellaNicolò Bulega ha vinto la prima gara del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026, confermando la sua leadership.

Temi più discussi: MotoGP, Nicolò Bulega a un passo dal team VR46 per il Mondiale 2027. Video; DOMINIO AD ARAGON: Bulega fa tripletta e vince Gara 2 davanti a Lecuona e Sam Lowes; SBK 2026. GP d’Aragona. Nicolò Bulega vince Gara1 al Motorland [GALLERY]; Superbike, Nicolò Bulega si prende la pole ad Aragon. Secondo Lecuona, sorpresa Surra.

Superbike, Nicolò Bulega respinge Lecuona e vince anche la Superpole Race in Ungheria! - x.com

Superbike, Nicolò Bulega vince la 22a gara di fila e si divide tra titolo e sogno MotoGPBulega, Bulega fortissimamente Bulega. Inutile girarci attorno. Quello che sta succedendo nel Mondiale superbike 2026 è qualcosa di raramente visto nel ... oasport.it

Ha vinto 19 gare consecutive del Campionato del mondo Superbike, è il momento di Nicolo Bulega per passare al MotoGP? reddit

SBK Aragon 2026: Bulega fa 22 vittorie di fila e sesta tripletta, Lecuona secondo per la tredicesima voltaSBK Aragon 2026: Bulega vince tutte e tre le gare, 22 vittorie di fila. Lecuona secondo in ogni manche. Lowes tre volte sul podio. Risultati. quotidianomotori.com