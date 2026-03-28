Nicolò Bulega ha vinto la prima gara del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026, confermando la sua leadership. La manifestazione si è svolta a Portimao, con una doppietta per la casa motociclistica Ducati. Durante la competizione, un altro pilota è caduto e ha abbandonato la corsa.

Nicolò Bulega prosegue la sua marcia trionfale e vince in scioltezza gara-1 del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Mondiale Superbike 2026. Il pilota emiliano conserva l’imbattibilità stagionale dopo la tripletta di Phillip Island e colleziona l’ottava vittoria consecutiva (la n.24 della carriera), imponendosi dalla pole position sulla pista di Portimao e completando un sabato perfetto. Bulega ha dominato da cima a fondo la prima manche del weekend lusitano, seppur senza infliggere distacchi abissali alla concorrenza, gestendo agevolmente la sua leadership e dimostrando una netta superiorità sul circuito dell’Algarve. Il team... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega non fa sconti e vince gara-1 a Portimao. Doppietta Ducati, cade Montella

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