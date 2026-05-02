Nicolò Bulega da record! Dominio in gara-1 al Balaton Park e 14° successo di fila in Superbike

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Bulega ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria consecutiva in Superbike, mantenendo il suo record di imbattibilità in questa stagione. In gara-1 al Balaton Park, ha dominato la corsa, confermando la sua superiorità rispetto agli avversari. Questo risultato rappresenta il suo quattordicesimo successo di fila e un nuovo record nella storia della competizione.

14. Sono quattordici le vittorie consecutive di Nicolò Bulega, che conserva la sua imbattibilità stagionale e firma un nuovo record assoluto nella storia della Superbike. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati, imponendosi in gara-1 al Balaton Park, ha superato infatti di un’unità i 13 successi di fila ottenuti nel corso della passata stagione da Toprak Razgatlioglu entrando a sua volta nel libro dei primati della categoria. Bulega, ininterrottamente sul gradino più alto del podio da gara-2 dell’Estoril di ottobre 2025, ha sfruttato nel migliore dei modi la pole position conquistata in mattinata difendendo la prima posizione al via e facendo subito il vuoto anche grazie al tanto tempo perso nel traffico dal suo compagno di squadra spagnolo ed unico vero avversario Iker Lecuona.🔗 Leggi su Oasport.it

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