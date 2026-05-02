Nicolò Bulega da record! Dominio in gara-1 al Balaton Park e 14° successo di fila in Superbike

Nicolò Bulega ha ottenuto la sua quattordicesima vittoria consecutiva in Superbike, mantenendo il suo record di imbattibilità in questa stagione. In gara-1 al Balaton Park, ha dominato la corsa, confermando la sua superiorità rispetto agli avversari. Questo risultato rappresenta il suo quattordicesimo successo di fila e un nuovo record nella storia della competizione.

14. Sono quattordici le vittorie consecutive di Nicolò Bulega, che conserva la sua imbattibilità stagionale e firma un nuovo record assoluto nella storia della Superbike. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati, imponendosi in gara-1 al Balaton Park, ha superato infatti di un’unità i 13 successi di fila ottenuti nel corso della passata stagione da Toprak Razgatlioglu entrando a sua volta nel libro dei primati della categoria. Bulega, ininterrottamente sul gradino più alto del podio da gara-2 dell’Estoril di ottobre 2025, ha sfruttato nel migliore dei modi la pole position conquistata in mattinata difendendo la prima posizione al via e facendo subito il vuoto anche grazie al tanto tempo perso nel traffico dal suo compagno di squadra spagnolo ed unico vero avversario Iker Lecuona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Bulega da record! Dominio in gara-1 al Balaton Park e 14° successo di fila in Superbike Notizie correlate Superbike, Nicolò Bulega fa il vuoto ed è in pole anche al Balaton Park! Prima fila tutta italianaNicolò Bulega rialza la testa dopo un venerdì meno scintillante rispetto ad altre occasioni e domina le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria 2026,... Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della SuperbikeIl Mondiale Superbike 2026 si prepara ad alzare il sipario sul quarto appuntamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: STATISTICHE POST ROUND: Bulega eguaglia la striscia record di vittorie di Razgatlioglu, supera Davies per successi con Ducati; Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della Superbike; SBK 2026. GP di Ungheria a Balaton Park. Nicolò Bulega a caccia di record dove non ha mai vinto; SBK Balaton, Bulega: Lecuona sembra essere più veloce. Il record? Non farò stupidaggini. Balaton Park 2026, Gara 1: Bulega da record in UngheriaNessuno come lui: con il 14° successo in carriera, l'emiliano è diventato il pilota con il maggior numero di successi consecutivi in SBK ... formulapassion.it Nicolò Bulega ottiene la pole position del Round di Ungheria del WorldSBK. Baldassarri e Montella in prima filaNicolò Bulega ottiene la pole position del Round di Ungheria del WorldSBK. Baldassarri e Montella in prima fila ... p300.it WorldSBK, Balaton: pole da record per Nicolò Bulega x.com SUPERBIKE - IN POLE POSITION NICOLÒ BULEGA ANCHE IN UNGHERIA Anche al Balaton Park è Nicolò Bulega il più veloce della Superpole, davanti ai parimarca Lorenzo Baldassarri e Yari Montella. Quarto Miguel Oliveira, davanti a Iker Lecuona. S - facebook.com facebook