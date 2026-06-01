Super Salita | ancora un quarto posto di classe per Michele Gregori alla Coppa Selva

Notizia in breve

Alla 67esima edizione della Coppa Selva di Fasano, seconda tappa del campionato Super Salita 2026, Michele Gregori si è classificato ancora una volta al quarto posto di classe. La gara ha visto la conferma della scala di valori già osservata nelle precedenti competizioni. Gregori ha concluso la prova mantenendo questa posizione, senza miglioramenti rispetto alle precedenti uscite. La competizione si è svolta senza variazioni significative nei risultati rispetto alle tappe precedenti.