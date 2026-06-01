Super Salita | ancora un quarto posto di classe per Michele Gregori alla Coppa Selva
Alla 67esima edizione della Coppa Selva di Fasano, seconda tappa del campionato Super Salita 2026, Michele Gregori si è classificato ancora una volta al quarto posto di classe. La gara ha visto la conferma della scala di valori già osservata nelle precedenti competizioni. Gregori ha concluso la prova mantenendo questa posizione, senza miglioramenti rispetto alle precedenti uscite. La competizione si è svolta senza variazioni significative nei risultati rispetto alle tappe precedenti.
Scala di valori confermata alla 67esima edizione della Coppa Selva di Fasano, seconda tappa del campionato Super Salita 2026. Michele Gregori è di nuovo quarto nella classe fino a 1600 del gruppo E2SC-SS con la sua Nova Proto NP03 dietro ad Andrea Santo Di Caro, Michele Puglisi (anch’essi con la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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