Suoni e voci dell' Adriatico il nuovo incontro del ciclo Ancona e mare 2026

Venerdì 5 giugno, dalle 17 alle 19, si terrà all’Auditorium del Museo Archeologico delle Marche un evento dedicato ai suoni e alle voci dell’Adriatico. L’appuntamento fa parte del ciclo “Ancona e mare 2026” e si concentra sulla memoria sonora del mare, le narrazioni delle marinerie adriatiche e la poesia di Franco Scataglini. L’iniziativa si svolge in via Gabriele Ferretti 6.

ANCONA – La memoria sonora del mare, le voci delle marinerie adriatiche e la poesia di Franco Scataglini sono al centro del nuovo incontro in programma venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 17 alle ore 19, all’Auditorium del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, in via Gabriele Ferretti 6 ad. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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