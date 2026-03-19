Suicidio assistito negato a malato | Non sussistono i criteri di legge Ma atroci e intollerabili sofferenze

Un tribunale italiano ha respinto la richiesta di suicidio assistito di un malato, affermando che non sussistono i criteri di legge necessari. La sentenza, emessa il 9 marzo, si riferisce a una situazione di sofferenze considerate atroci e intollerabili dal punto di vista clinico. La decisione si inserisce in un dibattito molto acceso sulla materia, senza però prevedere un cambiamento nelle normative attuali.

di Antonia Casini "Atroci e intollerabili sofferenze". Parole contenute in una sentenza del Tribunale di Pisa del 9 marzo sul tema delicatissimo del suicidio assistito. Nello specifico si tratta di un’ordinanza del Tribunale di Pisa in risposta a un reclamo di un procedimento d’urgenza per una persona pisana con una malattia irreversibile che chiedeva l’autorizzazione alla procedura di fine vita. Il Tribunale, dopo 14 pagine di considerazioni, deve respingere la richiesta. Ma i giudici (presidente Giuseppe Laghezza, relatore Luca Pruneti, Giulia Tavella) al punto 50 precisano che le disposizioni attuali finiscono "per precludere l’accesso a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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