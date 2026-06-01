Nel periodo tra il 2011 e il 2025, i conti dei cittadini bergamaschi sono aumentati di 39 miliardi di euro, con un incremento del 68% in 14 anni. La crescita del risparmio è stata influenzata dall’incertezza internazionale, che ha portato molte persone a mettere da parte più denaro. Secondo i dati della Banca d’Italia, il saldo dei depositi ha mostrato un trend positivo nel corso del tempo, riflettendo un aumento complessivo del risparmio domestico.

IL SALVADANAIO. I dati della Banca d’Italia dal 2011 al 2025. L’incertezza internazionale «spinge» al risparmio. Piarulli (Adiconsum): «Ma l’inflazione erode i depositi. Ancora troppo basso il livello di educazione finanziaria». Un gran bel tesoretto. Sui conti correnti dei bergamaschi ci sono quasi 39 miliardi di euro, e anno dopo anno questa massa di denaro è andata decisamente gonfiandosi: nel giro di 14 anni, tra la fine del 2011 e la fine del 2025, la crescita è stata del 68,1%, praticamente 15,8 miliardi in più. Ci sono tante dinamiche, dentro questa parabola. La bussola è nei dati della Banca d’Italia riferiti ai depositi bancari e postali dei residenti in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sui conti dei bergamaschi 39 miliardi. In 14 anni «tesoretto» cresciuto del 68%

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