I bergamaschi tra presente e futuro Atalanta quarto posto lontano Il tesoretto arriverà dagli addii

L’Atalanta si trova attualmente lontana dalla qualificazione in Champions League, con una distanza di sette punti dalla Juventus, che occupa l’ultimo posto utile. La squadra bergamasca ha visto ridursi le possibilità di raggiungere il quarto posto, mentre il Como e la Roma si trovano rispettivamente a più cinque e più quattro punti di distanza. La partita contro la Roma sarà cruciale e si svolgerà al prossimo incontro di campionato.

L’obiettivo del ritorno in Champions sembra ormai svanito per un’Atalanta lontana sette lunghezze dal quarto posto della Juventus, con in mezzo il Como a +5 e la Roma, prossima avversaria sabato all’Olimpico, a +4. Quasi impossibile pensare di scavalcare tre concorrenti nelle ultime sei giornate. La mancata qualificazione in Champions, dopo due partecipazioni consecutive, porterà a un introito inferiore di una sessantina di milioni nelle casse del club nerazzurro che però non avrà contraccolpi economici e non dovrà ridimensionare il budget per il prossimo mercato, grazie a un ‘tesoretto’ di un’altra sessantina di milioni da giocatori in esubero o non coinvolti nel progetto tecnico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I bergamaschi tra presente e futuro. Atalanta, quarto posto lontano. Il “tesoretto“ arriverà dagli addii Spal, primo posto sempre più lontano. Ma a Forlì ha il dovere di rispondere presenteIl colpaccio sferrato allo stadio Raibosola di Comacchio proietta la capolista Mezzolara – giunta alla decima vittoria nelle ultime 11 giornate – a... Leggi anche: Il turismo ’letto’ dagli esperti. Come gestire bene il presente per programmare meglio il futuro Il botta e risposta tra Carnesecchi e Juric dopo il pareggio dell'Atalanta contro la Cremonese Fubal, l’Atalanta battuta dalla Juventus: ok un pronostico su 10 - La classifica - facebook.com facebook Anelli vola e salva l’ #Atalanta : con il #Milan termina 0-0 I rossoneri salgono a quota 43 punti in classifica, a -7 dalla zona playoff #Primavera1 #Sportitalia x.com