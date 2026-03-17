In Italia, negli ultimi quindici anni, sono stati spesi circa 436 miliardi di euro per compensare chi inquina. Nel frattempo, i sussidi destinati a settori ambientalmente dannosi continuano a rappresentare un problema, con cifre che non risultano coerenti. I combustibili fossili, oltre a pesare sul bilancio nazionale, contribuiscono a mantenere il paese dipendente da risorse esterne.

I combustibili fossili non solo costano all’Italia la dipendenza energetica che oggi la fa trovare esposta davanti al conflitto il Medio Oriente ( Leggi l’approfondimento ), ma in 15 anni – dal 2011 a oggi – è arrivata ad almeno 436 miliardi di euro la spesa complessiva per i sussidi ambientalmente dannosi, i cosiddetti Sad. Il governo Meloni ha speso 48,3 miliardi di euro in questi sussidi nel 2024 (ultimi dati disponibili), destinati a 76 voci tra attività, opere e progetti connessi, direttamente e indirettamente, alle fossili e alle attività inquinanti. Una crescita rispetto all’anno precedente che, escludendo quelli straordinari legati all’emergenza bollette, stimava 45,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia sborsa 436 miliardi di euro in 15 anni per chi inquina. E sui sussidi ambientalmente dannosi i conti non tornano

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