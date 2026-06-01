Successo per la serata degustazione al Wine Bar Sport | protagoniste le eccellenze del territorio
Durante una serata al Wine Bar Sport, sono state presentate diverse eccellenze del territorio. Tra queste, spicca una realtà vitivinicola situata nella zona DOC Bolgheri, sulle colline toscane che si affacciano sulla costa. La degustazione ha coinvolto vari produttori locali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaggiare vini provenienti da questa regione. La serata si è conclusa senza incidenti o problemi, con un pubblico di appassionati e professionisti del settore.
Guado al Melo è una realtà vitivinicola situata nel cuore della DOC Bolgheri, sulle colline che si affacciano sulla costa toscana. L'azienda, condotta da Michele Scienza e dalla sua famiglia. I vigneti sono coltivati nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, mentre i vini vengono prodotti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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