Eccellenze Automotive le aziende protagoniste di Guida con Noi su La7 | il film della serata

Eccellenze Automotive è stata protagonista della trasmissione Guida con Noi su La7, andata in onda dalla sede della Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte. La puntata ha visto la partecipazione di diverse aziende del settore automobilistico, che hanno presentato i loro nuovi modelli e innovazioni. La trasmissione si concentra su temi legati alle due e quattro ruote, offrendo uno sguardo diretto alle aziende e alle novità del mercato.

Dal palco di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, a Guida con Noi, il format televisivo di La7 dedicato alle due e quattro ruote. Nella puntata di sabato 18 aprile 2026 è andato in onda il servizio dedicato alla serata delle Eccellenze Automotive, il riconoscimento assegnato da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori alle aziende italiane più virtuose del settore. Ecco il video completo, con la consegna dei premi, gli interventi (fra gli altri) di Francesco Carione, direttore generale de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, Riccardo Patrese, vicecampione del mondo di Formula 1 del 1992 e le interviste dei rappresentanti delle cinquanta aziende premiate.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, le aziende protagoniste di Guida con Noi su La7: il film della serata Notizie correlate Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuoseL'automobile, la moto e lo scooter sono un insieme di parti che parlano tra loro, anche oltre il senso letterale. Leggi anche: Eccellenze Automotive, le menzioni speciali Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuose; Eccellenze dell'automotive, premiata l’azienda cremonese Wonder; TOP50 – Gazzetta Motori premia le Eccellenze Italiane dell’Automotive: una serata dedicata al settore e alla filiera italiana; Texa tra le eccellenze italiane dell’automotive. Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italianeChi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di ricerca e sviluppo. Le aziende del comparto ... gazzetta.it Eccellenze dell'automotive, premiata l’azienda cremonese WonderA Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa di Milano, la cerimonia di premiazione delle 50 Eccellenze Automotive italiane, alla ... cremonaoggi.it https://www.modernews.online/54774_recaro-automotive-tra-le-top-50-eccellenze-italiane-dellautomotive/ RECARO Automotive, parte del Gruppo Proma, è stata inserita tra le “Top 50 Eccellenze italiane dell’Automotive”, iniziativa promossa da Gazzetta Moto - facebook.com facebook