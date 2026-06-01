Il Congresso Regionale di Democrazia Sovrana e Popolare si è concluso con un’affluenza significativa in Toscana. L’evento si è svolto ad Arezzo il 1 giugno 2026, con numerosi partecipanti provenienti dalla regione. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alla partecipazione democratica e alle politiche locali. Le sessioni si sono concluse con l’approvazione di alcune delibere e l’indicazione di nuovi rappresentanti regionali.

Arezzo, 1 giugno 2026 – . Il Teatro Aurora di Firenze Scandicci ha ospitato il recente Congresso Regionale di Democrazia Sovrana e Popolare (DSP), un evento che ha visto una significativa partecipazione e ha confermato la crescente forza del movimento sul territorio. La dirigenza aretin a ha reso testimonianza della partita elettorale comunale, con la Coordinatrice Provinciale Milena Freni che ha sottolineato "una prova di forte radicamento territoriale" culminata nella presentazione di una lista di 29 candidati t utti tesserati e simpatizzanti DSP rappresentativi del tessuto produttivo e lavorativo aretino che ha permesso di rappresentare il simbolo nella scheda elettorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Successo per il Congresso Regionale di Democrazia Sovrana e Popolare in Toscana

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