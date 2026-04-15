A Genova, si avvicina il congresso di Democrazia Sovrana Popolare, con la presenza prevista di Marco Rizzo, uno dei due leader del movimento sovranista. La manifestazione si svolgerà nella città ligure, attirando partecipanti legati alla formazione politica. La partecipazione di Rizzo è stata confermata, mentre il programma dettagliato dell’evento non è ancora stato reso noto.

Democrazia Sovrana Popolare si prepara al congresso in Liguria, a Genova è atteso Marco Rizzo, uno dei due leader del movimento sovranista. Sarà in città venerdì 17 aprile alle ore 17:30 al Bi.Bi Service Centro Congressi, di via XX settembre 41. Dsp si era presentata alle ultime elezioni comunali.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e PopolareArezzo, 14 marzo 2026 – Il 20 Marzo, Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare.

Blitz di +Europa al congresso di Democrazia sovrana popolare a Roma(LaPresse) Blitz di Matteo Hallissey, presidente di +Europa e dei Radicali Italiani, al congresso di Democrazia sovrana popolare in corso all’Hotel...

Temi più discussi: Democrazia Sovrana Popolare, per il congresso arriva a Genova Marco Rizzo; Democrazia sovrana popolare: Soluzioni concrete per la sicurezza dei cittadini; Elezioni a Cervia, Puntiroli incassa il sostegno di Democrazia Sovrana Popolare: Un valore aggiunto importante; La democrazia è Sovrana e popolare, altrimenti non è democrazia.

Congresso regionale di Democrazia Sovrana e Popolare: atteso Marco RizzoSi terrà venerdì 17 aprile alle ore 17:30, a Genova presso il BI.Bi. Service in via XX Settembre 41, il Congresso regionale di Democrazia Sovrana e Popolare (DSP), un importante momento di confronto p ... lavocedigenova.it

DSP Presenta i Candidati per Arezzo: Egiziano Andreani SindacoSabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, in Piazza San Jacopo, la lista Democrazia Sovrana e Popolare presenta ufficialmente alla cittadinanza aretina la propria lista ... lanazione.it

ArezzoTv. . Obiettivo 81 Speciale Elezioni In studio Egiziano Andreani, candidato sindaco di Democrazia Sovrana e Popolare - facebook.com facebook