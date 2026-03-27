In provincia di Agrigento, una donna di 90 anni è stata vittima di una truffa. Un uomo si è presentato alla sua porta fingendosi un ufficiale dell’Arma, riuscendo a portarle via denaro e gioielli. Si tratta dell'ultimo episodio di un'operazione fraudolenta in cui i malviventi si travestono da ufficiali dei carabinieri per ingannare le persone più anziane.

Ancora una truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta la vittima è una novantenne di Sambuca di Sicilia, ingannata da un uomo che si è presentato alla porta fingendosi appartenente all’Arma. Il truffatore ha raccontato all’anziana che era in corso uno sfratto e che, per evitare conseguenze, avrebbe dovuto versare 800 euro. Convinta dalle sue parole, la donna lo ha fatto entrare in casa e gli ha consegnato 500 euro in contanti e alcuni oggetti in oro. Solo più tardi, rendendosi conto di essere stata raggirata, la pensionata ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione del paese, che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del raggiro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Finto carabiniere raggira una novantenne, portati via soldi e gioielli

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