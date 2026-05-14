Sua figlia ha provocato un gravissimo incidente finto carabiniere saccheggia la casa di una 79enne | bloccato in taxi con 50 mila euro d' oro in tasca

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di una provincia italiana hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente in Campania, con l’accusa di truffa aggravata. L’uomo è stato fermato mentre era in taxi con circa 50 mila euro in oro in tasca. In un episodio precedente, un finto carabiniere aveva saccheggiato la casa di una donna di 79 anni, accusando la figlia di aver causato un grave incidente.

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno arrestato un 48enne italiano residente in Campania ritenuto il presunto responsabile di una truffa aggravata. L’uomo, con la tecnica congiunta del finto incidente di un famigliare e del finto carabiniere.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Tua figlia ha investito una ragazzina": e la 79enne cade nella truffa del finto carabiniere. Denunciato 48enneGrazie alle indagini dei Carabinieri della Stazione di Langhirano, il presunto autore della truffa è stato identificato e denunciato.

Ex artigiano orafo 92enne raggirato dal "finto" carabiniere, svaligiato di 50 mila euroUn uomo di 92 anni raggirato nella maniera più vile, turbato nella serenità, colpito sulla fiducia nelle istituzioni e gettato nello sconforto.

Argomenti più discussi: Tua figlia ha avuto un incidente, paga una cauzione, anziana non si lascia ingannare e sventa la truffa; Unabomber, Elvo Zornitta: Finisce un incubo ma la famiglia credeva in me. Adesso il risarcimento; Libano, nuovi raid israeliani: almeno 39 morti, padre e figlia di 12 anni attaccati con un drone; Chiama una donna fingendosi militare dell’Arma e si fa consegnare soldi e gioielli: arrestato 32enne.