Studentessa palermitana in Erasmus trovata senza vita in Portogallo | indagini in corso si ipotizza morte per cause naturali

Notizia in breve

Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione in Portogallo. Le autorità stanno conducendo indagini e al momento si ipotizzano cause naturali. La giovane era in Erasmus e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La famiglia ha chiesto informazioni sulle modalità del ritrovamento e sulle procedure in corso. La polizia sta verificando eventuali elementi utili per chiarire la vicenda.