Studentessa palermitana in Erasmus trovata senza vita in Portogallo | indagini in corso si ipotizza morte per cause naturali
Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione in Portogallo. Le autorità stanno conducendo indagini e al momento si ipotizzano cause naturali. La giovane era in Erasmus e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La famiglia ha chiesto informazioni sulle modalità del ritrovamento e sulle procedure in corso. La polizia sta verificando eventuali elementi utili per chiarire la vicenda.
Una giovane universitaria palermitana di appena venti anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno del proprio alloggio in Portogallo. La ragazza si trovava nella cittadina di Caldas da Rainha, in Erasmus. I parenti della ragazza, informati della terribile notizia, si sono messi tempestivamente in viaggio in aereo per raggiungere il Paese iberico. In queste ore di profondo sconforto, la famiglia riceve l’assistenza costante della Farnesina, che sta garantendo il necessario supporto diplomatico e logistico lontano dall’Italia. Al momento, i contorni esatti della vicenda restano ancora da chiarire. L’agenzia di stampa Adnkronos riferisce che, in base ai primissimi elementi raccolti, la scomparsa della giovane potrebbe essere riconducibile a cause naturali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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