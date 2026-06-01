Una studentessa di 20 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Caldas da Rainha, in Portogallo, durante un programma di Erasmus. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, ma al momento non sono state diffuse informazioni specifiche. La ragazza proveniva da Palermo e si trovava all’estero per motivi di studio. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari.

Tragedia in Portogallo. Morta studentessa palermitana di 20 anni in Erasmus a Caldas da Rainha. Sofia Barillà, questo il nome della giovane, è stata trovata senza vita nella giornata del 31 maggio nel suo appartamento. Stava trascorrendo sei mesi di Erasmus. Non si conoscono i motivi del decesso, ma Adnkronos avanza l’ipotesi che si potrebbe trattare di cause naturali. I genitori della studentessa sono partiti da Palermo per raggiungere il Portogallo in giornata. L’ambasciata di Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studentessa morta in Erasmus in Portogallo, corpo trovato a Caldas da Rainha nel suo appartamento: le indagini

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Morta in Portogallo studentessa palermitana di 20 anni in ErasmusUna studentessa palermitana di 20 anni, in Erasmus a Caldas da Rainha in Portogallo, è deceduta.

Studentessa palermitana in Erasmus trovata senza vita in Portogallo: indagini in corso, si ipotizza morte per cause naturaliUna studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione in Portogallo.

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