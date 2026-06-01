Stroncata dalla malattia muore a 45 anni | era madre di tre figli

Una donna di 45 anni è deceduta a causa di una malattia, lasciando tre figli. La vittima, madre di Giada, Asia e Giorgio, era conosciuta nella comunità locale. La famiglia comprende anche i genitori, un fratello con la compagna e due nipoti. La notizia ha suscitato dolore tra i conoscenti e i vicini.

La comunità di Nave è in lutto per la prematura scomparsa di Sonia Laffranchi, giovane mamma di 45 anni stroncata dalla malattia: lascia nel dolore i figli Giada, Asia e Giorgio, i genitori Gabriella e Rinaldo, il fratello Giuliano con Nadia, i nipoti Sara e Luca, il compagno Paolo.La salma. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Jenny Canton stroncata dalla malattia a 34 anni, lo strazio di famiglia e amici

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