Stroncata dalla malattia era madre di 2 figli | Piena di vita e sorrisi

Silvia Spagiari è deceduta a 52 anni a causa di una malattia. Lascia due figli, Elisa e Tommaso, il padre dei bambini, Andrea, e la mamma Ada. Sono vicini anche il fratello Stefano con Lucia e Enrico, e il compagno Fabio. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari, che hanno ricordato la sua allegria e il suo amore per la vita.

Silvia Spagiari è morta a soli 52 anni: ne danno il triste annuncio i figli Elisa e Tommaso con il padre Andrea, la mamma Ada, il fratello Stefano con Lucia ed Enrico, il compagno Fabio. Ha lottato a lungo con la malattia: la famiglia ringrazia il reparto di Ematologia del Civile di Brescia "per.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Madre di due figli stroncata dalla malattia: aveva già perso il fratelloC'è tanta tristezza a Gorzone di Darfo per la scomparsa di Maura Giacomelli, 54 anni, stroncata da una grave malattia con cui purtroppo ha convissuto... Il dramma di Francesca, stroncata dalla malattia: era madre di una giovane figliaTutto il paese è in lutto per la prematura scomparsa di Francesca Marchi, 49 anni, madre di una giovane figlia stroncata da una grave malattia: ne...