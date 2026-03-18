Una goccia fredda si sta avvicinando all’Italia, portando con sé un cambiamento nel tempo. La situazione atmosferica del Paese si sta facendo più instabile, con possibilità di piogge e nevicate a bassa quota. La prima parte di marzo era stata caratterizzata da condizioni di alta pressione, ma ora questa situazione si sta modificando.

L’Italia è entrata in un fase atmosferica dinamica con numerose occasioni per piogge e nevicate a bassa quota grazie all’assenza dell’alta pressione che aveva dominato la scena per la prima parte del mese di marzo. Dopo che l’estremo Sud sta per uscire da un’insidiosa circolazione ciclonica con piogge e nubifragi che hanno interessato soprattutto Calabria e Sicilia, anche al Nord le condizioni meteo peggioreranno a partire da sabato a causa di una goccia fredda. Di cosa si tratta. “In meteorologia, con il termine goccia fredda si indica una massa di aria molto fredda in quota che si separa dalla normale circolazione atmosferica e che rimane isolata sopra una determinata area”, spiegano gli esperti de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Goccia fredda verso l’Italia: cos’è e quali saranno le conseguenze

Articoli correlati

Una "goccia fredda" verso l’Italia: cos’è e quali saranno le conseguenzeL’Italia è entrata in un fase atmosferica dinamica con numerose occasioni per piogge e nevicate a bassa quota grazie all’assenza dell’alta pressione...

Leggi anche: Meteo Giuliacci, goccia fredda verso l'Italia: occhio al weekend

oför Arkadam – Bir oförle Balayan Büyük Yol Maceras (Sesli Kitap)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Goccia fredda

Temi più discussi: Meteo, una goccia fredda in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si tratta; Meteo: Weekend, Goccia Fredda verso l'Italia, Sabato 21 Marzo tornano Pioggia e Neve a bassa quota al Nord; Meteo Sicilia, è la goccia fredda che colpisce l’Isola e parte del Paese: ecco di cosa si tratta; Meteo, arriva la Goccia Fredda: l'Italia divisa in due, ecco le regioni a rischio temporali e grandine.

Una goccia fredda verso l’Italia: cos’è e quali saranno le conseguenzeUna particolare figura atmosferica influenzerà il tempo del fine settimana su alcune regioni: dove colpiranno piogge e nevicate a bassa quota e la tendenza successiva ... msn.com

Meteo, una goccia fredda in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si trattaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, una 'goccia fredda' in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si tratta ... tg24.sky.it

Avvezione fredda sul centro Italia Buonasera. Dall'immagine satellitare si nota la goccia fredda che si tuffa sull'Adriatico in queste ore, provocando irregolare instabilità sulle nostre regioni. Nelle prossime ore l'aria fredda favorirà delle nevicate fino a quote rela - facebook.com facebook

Colpo di coda dell'inverno e goccia fredda in sull'Italia: neve a quote basse e calo delle temperature #meteo #17marzo #iltempoquotidiano x.com