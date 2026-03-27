Ora legale | quali effetti ha sull' organismo e come affrontare il cambio di orario

Da gazzetta.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il passaggio all’ora legale può influenzare il ritmo sonno-veglia, causando affaticamento e difficoltà di concentrazione. Durante questa transizione, molte persone notano variazioni nell’appetito e nella qualità del riposo. Per adattarsi al cambio di orario, si consiglia di regolare gradualmente gli orari di sonno e di esporsi alla luce naturale durante il giorno.

La primavera è iniziata da qualche giorno e questo significa che è anche il momento del passaggio all'ora legale: le lancette degli orologi domenica si sposteranno in avanti di un'ora e per quella notte si dormirà un'ora in meno. I vantaggi sono tanti, anche se da anni il dibattito sull'abolizione dell'ora legale è più vivo che mai, ma per alcune persone quello che sembra un cambiamento di poco conto può avere conseguenze sul sonno, sull'umore e persino su alcune funzioni metaboliche. Cosa succede al nostro organismo con il cambio dell'ora e come possiamo farci trovare pronti per un passaggio senza stress e stanchezza? Il cambio di orario interferisce con il ritmo circadiano, cioè l'orologio biologico interno che regola cicli fondamentali come il sonno, la fame e i livelli di energia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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