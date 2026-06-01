Strage al deposito Eni completati svuotamento e sigillatura dei serbatoi

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I serbatoi di idrocarburi nel deposito di via Erbosa sono stati completamente svuotati e sigillati. L’azienda ha comunicato agli enti preposti che tutte le operazioni di stoccaggio sono terminate. La procedura di messa in sicurezza delle strutture è stata portata a termine, con i serbatoi ora chiusi e inattivi. Nessun’altra attività di gestione o movimentazione di sostanze è stata segnalata dopo questa fase.

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Eni ha notificato agli enti competenti di aver completato lo svuotamento dei serbatoi di idrocarburi del deposito di via Erbosa e di aver messo fine a ogni attività di stoccaggio. Con la messa in sicurezza dell’area, vengono meno i presupposti per l’assoggettamento del sito alla “Direttiva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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