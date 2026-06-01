Il deposito di Calenzano, teatro dell'esplosione del dicembre 2024, è stato completamente svuotato e sigillato. I serbatoi sono stati aperti, svuotati delle sostanze contenute e poi chiusi con sigilli di sicurezza. Questa operazione si è conclusa il 1 giugno 2026, due anni dopo l'incidente che provocò cinque vittime e ventisette feriti.

Firenze, 1 giugno 2026 – Sono stati svuotati e sigillati i serbatoi del deposito Eni di Calenzano, teatro dell’esplosione del 9 dicembre 2024 che causò 5 morti e 27 feriti. Lo rende noto il Comune di Calenzano in seguito a una comunicazione ufficiale di Eni che annuncia anche la cessazione di ogni attività di stoccaggio nel sito di via Erbosa e il venir meno delle condizioni che assoggettavano l’area alla cosiddetta ‘Direttiva Seveso’ sugli impianti a rischio di incidente rilevante. La conclusione delle operazioni. Le operazioni, si spiega in una nota, iniziate lo scorso 7 aprile con il retropompaggio dei prodotti petroliferi presenti nei serbatoi verso la raffineria di Livorno tramite l'oleodotto Neri, si sono concluse il 24 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al deposito della strage: Calenzano, serbatoi svuotati e sigillati

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