Strage al deposito Eni di Calenzano | c' è una svolta drammatica nelle indagini

La Procura di Firenze ha concluso le indagini relative alla esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 nel deposito Eni di Calenzano. La vicenda ha coinvolto un incendio che ha causato danni e una serie di interventi di emergenza. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti sul luogo dell’incidente e hanno notificato alle parti coinvolte le conclusioni preliminari. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali responsabilità o accuse formali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui