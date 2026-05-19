Strage al deposito Eni di Calenzano | c' è una svolta drammatica nelle indagini
La Procura di Firenze ha concluso le indagini relative alla esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 nel deposito Eni di Calenzano. La vicenda ha coinvolto un incendio che ha causato danni e una serie di interventi di emergenza. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti sul luogo dell’incidente e hanno notificato alle parti coinvolte le conclusioni preliminari. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali responsabilità o accuse formali.
La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla strage del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Sono nove gli indagati: sette dirigenti e preposti di Eni e due dipendenti della società appaltatrice Sergen, impegnata nelle attività dell'impianto. Cadute le accuse di omessa. 🔗 Leggi su Today.it
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