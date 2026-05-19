Strage al deposito Eni di Calenzano | c' è una svolta drammatica nelle indagini

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Firenze ha concluso le indagini relative alla esplosione avvenuta il 9 dicembre 2024 nel deposito Eni di Calenzano. La vicenda ha coinvolto un incendio che ha causato danni e una serie di interventi di emergenza. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti sul luogo dell’incidente e hanno notificato alle parti coinvolte le conclusioni preliminari. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali responsabilità o accuse formali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sulla strage del deposito Eni di Calenzano, avvenuta il 9 dicembre 2024. Sono nove gli indagati: sette dirigenti e preposti di Eni e due dipendenti della società appaltatrice Sergen, impegnata nelle attività dell'impianto. Cadute le accuse di omessa. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SKYTG24 - Un anno da strage di Calenzano, rinnovabili nel deposito Eni - (03-12-2025)

Video SKYTG24 - Un anno da strage di Calenzano, rinnovabili nel deposito Eni - (03-12-2025)

Sullo stesso argomento

Strage nel deposito Eni di Calenzano, chiuse le indagini per nove persone: sette sono dipendenti del gruppoAvviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l’esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5...

Chiuse le indagini sulla esplosione al deposito Eni di Calenzano: 9 indagati. “Errori non scusabili”Calenzano (Firenze), 19 maggio 2026 – Nove indagati, niente illecito amministrativo per l’Eni.

eni di calenzano strage al deposito eniStrage di Calenzano, chiuse le indagini per 9 indagati. Sette sono di EniAvviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l'esplosione del deposito Eni a Calenzano, che il 9 dicembre 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. Sette sono dirigen ... ansa.it

eni di calenzano strage al deposito eniStrage di Calenzano, chiuse le indagini: tra le cinque vittime anche due operai lucaniPRATO - La Procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a nove persone nell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione avvenuta il 9 ... ivl24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web